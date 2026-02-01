Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amedspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 7-0'lık skorla kazandı.

AMEDSPOR GOL OLDU YAĞDI

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 52. dakikada Mbaye Diagne, 45 ve 59. dakikada Florent Hasani, 43. dakikada Sinan Kurt, 76. dakikadaÇekdar Orhan ve 87. dakikada Tarkan Serbest kaydetti.

YENİDEN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 46 puana ulaşarak yeniden liderliğe oturdu. Ligde son sırada bulunan Adana Demirspor, -28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Pendikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.