Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amedspor, sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti. Puanını 46 yapan Amedspor, yeniden liderliğe yükseldi.
- Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amedspor, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.
- Amedspor, 46 puana ulaşarak Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldi.
- Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de -28 puanla son sırada yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amedspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 7-0'lık skorla kazandı.
AMEDSPOR GOL OLDU YAĞDI
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 52. dakikada Mbaye Diagne, 45 ve 59. dakikada Florent Hasani, 43. dakikada Sinan Kurt, 76. dakikadaÇekdar Orhan ve 87. dakikada Tarkan Serbest kaydetti.
YENİDEN LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Amedspor, 46 puana ulaşarak yeniden liderliğe oturdu. Ligde son sırada bulunan Adana Demirspor, -28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Pendikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.