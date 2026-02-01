Haberler

Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı

Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amedspor, sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti. Puanını 46 yapan Amedspor, yeniden liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amedspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 7-0'lık skorla kazandı.

AMEDSPOR GOL OLDU YAĞDI

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 52. dakikada Mbaye Diagne, 45 ve 59. dakikada Florent Hasani, 43. dakikada Sinan Kurt, 76. dakikadaÇekdar Orhan ve 87. dakikada Tarkan Serbest kaydetti.

YENİDEN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 46 puana ulaşarak yeniden liderliğe oturdu. Ligde son sırada bulunan Adana Demirspor, -28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Pendikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Adana iyi satış yapmış...zira erzurumspora karşı bitmek tükenmek bitmeyen kinleri var...

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Demirspor gitti artık

