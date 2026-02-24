Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amedspor ile Vanspor, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

HAYAT VEREN GOL UZATMADA

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Amedspor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Mesut Bakkal yönetimindeki ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan kaydetti.

"HER BİJİ AMEDSPOR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Afena-Gyan, "Her bijî Amedspor" ifadelerini kullandı. Ganalı futbolcunun bu sözleri tribünlerde büyük coşku yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SERİ SONA ERDİ

Bu galibiyetle iki haftalık puan kaybı serisine son veren Amedspor, puanını 54'e yükseltti. Vanspor ise 38 puanda kaldı. Amedspor gelecek hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Vanspor ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.