Amedspor'a gol atan Bursasporlunun paylaşımına, Mert Hakan Yandaş'tan olay yorum: Çok keyifliydi

Saha içi ve dışı olayların damga vurduğu maçta Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesi çıkan arbedede Amedsporlu futbolculara küfür eden Bursasporlu Cenk Şahin maçta gol atarken, o anı sosyal medya hesabında paylaştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ise paylaşıma, "Bravo kardeşime, çok keyifliydi." yorumunu yaptı. Mücadelede yaşanan olaylar sonrası sarı-lacivertli yıldızın yaptığı bu yorum tepki çekti.

2. Lig'de oynanan Bursaspor- Amedspor maçına çıkan olaylar damga vururken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın yeşil-beyazlı ekibin futbolcusu Cenk Şahin'in paylaşımına yaptığı yorum çok konuşuldu.

CENK ŞAHİN'DEN AMED MAÇI SONRASI PAYLAŞIM

Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Bursaspor ve Amedsporlu futbolcular arasında arbede yaşanmıştı. Bu arbedede yeşil-beyazlı futbolcu Cenk Şahin'in Amedsporlulara küfür ettiği anlar görüntülere yansımıştı. Karşılaşmada gol atan Şahin'in yaptığı paylaşıma sürpriz bir isimden yorum geldi.

"ÇOK KEYİFLİYDİ"

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Cenk Şahin'in "Güzeller içinden bir seni seçtim" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma, "Bravo kardeşime, çok keyifliydi." yorumunda bulundu. Mücadele yaşanan olaylar sonrası sarı-lacivertli futbolcunun böyle bir yorum yapması tepki çekti.

Cenk Şahin'in paylaşımı ve Mert Hakan Yandaş'ın yorumu: