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Amedspor'a getirilen taraftar yasağı kalktı

Amedspor'a getirilen taraftar yasağı kalktı
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Amedspor'un Pendikspor ile Iğdır'da oynayacağı maç öncesi getirilen taraftar yasağı kaldırıldı. İki takım 27 Ekim Pazar günü, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Amedspor'un stadyum zeminindeki sıkıntılar nedeniyle Pendikspor ile Iğdır'da karşılaşacağı maç öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

TARAFTAR YASAĞI KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig takımı Amedspor'un, Iğdır'da Pendikspor ile oynayacağı maça getirilen taraftar yasağı kaldırıldı. İki takım 27 Ekim Pazar günü, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Yasağın kaldırılma kararını sosyal medya hesabından duyuran Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, "Sayın Cantürk Alagöz ve Iğdır Valisi ile yaptığımız görüşmede netice alındı. Taraftar yasağı kaldırılmış bulunmaktadır. Tüm taraftarlarımızı destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Pendikspor Amedspor Pazar Iğdır Spor

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