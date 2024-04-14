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Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

AMEDSPOR BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Amedspor, maçın 2'inci dakikasında öne geçti. Eyüp Oskan'ın ceza sahası dışından vuruşunda yerden seken top filelerle buluştu. Amedspor bu galibiyet ile puanını 77'ye çıkardı. Amedspor ile grupta ikinci sırada bulunan Kastamonuspor arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

SOKAKLAR BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Kastamonu Spor İl Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle Amedspor taraftarları stada alınmadı. Amedspor yönetiminden yaklaşık 40 kişi maçı izledi. Diyarbakırlı taraftarlar, galibiyeti meşaleler yakıp halay çekerek kutladı. Kenttin işlek noktalarında bir araya gelen yüzlerce taraftarın kutlamaları renkli görüntelere sahne oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Diyarbakır Amedspor Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Şükrü Polat:

Futbolda terör ve terör yanlılarıni istemiyoruz..

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gngr xxx:

Kaşarlık yapma senin gibi karaktersizler bu milleti bu halkı yıldıramaz bölemezde ırkçı faşist tc devletinin her ferdi kardeştir birbirine can bağıyla bağkıdır anladın mı faşist

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Şükrü Polat:

gnr xxx ne alakasi var. Halka laf eden yok. İyi oku. Terör ve terör yanlıları dedim. Yani onları destekleyenlere. Sende destekliyorsun bu kadar bagirdigina göre

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Ayhan Yavuz:

Diyarbakır halkı vatanseverdir,sporun amacı da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir, sen de başka çağrışım mı yaptı

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duyarlı vatandaş:

Tebrikler Doğu ve güneydoğunun böyle takımlara ve süper lige ihtiyacı var.

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Ahmet 21:

Helal olsun size aslanlarım! İnşallah AMEDSPOR Şampiyon olur.

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Ahmet 21:

Ne Mutlu Amedsporluyum Diyene!

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