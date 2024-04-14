Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
AMEDSPOR BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ
Amedspor, maçın 2'inci dakikasında öne geçti. Eyüp Oskan'ın ceza sahası dışından vuruşunda yerden seken top filelerle buluştu. Amedspor bu galibiyet ile puanını 77'ye çıkardı. Amedspor ile grupta ikinci sırada bulunan Kastamonuspor arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.
SOKAKLAR BAYRAM YERİNE DÖNDÜ
Kastamonu Spor İl Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle Amedspor taraftarları stada alınmadı. Amedspor yönetiminden yaklaşık 40 kişi maçı izledi. Diyarbakırlı taraftarlar, galibiyeti meşaleler yakıp halay çekerek kutladı. Kenttin işlek noktalarında bir araya gelen yüzlerce taraftarın kutlamaları renkli görüntelere sahne oldu.