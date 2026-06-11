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Amed Sportif Faaliyetler'de Serkan Reçber ile yollar ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler'de Serkan Reçber ile yollar ayrıldı
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Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'de sportif direktör Serkan Reçber, fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

AMED Sportif Faaliyetler'de kısa süre önce sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı olarak ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, 3 Haziran'da sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ile anlaşmıştı. Serkan Reçber sanal medya hesabından yapığı açıklamada, görevinden ayrıldığını duyurdu. Reçber, X hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Kamuoyu, Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur. Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasemin Oğuz:

şu an çıktı ayrıldı ama bir kaç ay sonra gene başka bi kulüpte görürüz belki de hani bu işin arkası gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum

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Haber YorumlarıDamla Kerim:

yazık be adam yeni göreve gelmişti bile ama hayvan misali bir yönetimle çalışmaya mecbur kalıyor insanlar

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Haber YorumlarıAsuman Şahin:

valla bu haberi okuyup da gerçekten ne oldu diye merak ettim ama açıklamada pek net bir şey yok gibi geliyor bana fikir ayrılıkları filan deniyor ama aslında neler yaşandı bilmek isterdim belki sosyal medyada daha detaylı bir açıklama gelir diye düşünüyorum

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