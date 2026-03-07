Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u 1-0 mağlup etti

Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u 1-0 mağlup etti
Güncelleme:
1. Lig'in 29'uncu haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Afena Gyan'ın 63. dakikada attığı golle Serikspor'u 1-0 yendi ve puanını 58'e çıkardı. Maç öncesinde taraftarlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir koreografi gerçekleştirdi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, Ethem Potuk

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 81 Emrah Başsan), Murat Uçar, Tarkan Serbest (Dk. 46 Çekdar Orhan), O. Syrota, Sinan Kurt (Dk. 90+3 Atakan Müjde), Mehmet Yeşil, Z. Dimitrov (Dk. 46 F. Afena-Gyan), D. Moreno (Dk. 72 Cem Üstündağ), M. Diagne, Dia Saba (Dk. 62 F. Hasani).

SERİKSPOR: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Cengiz Demir) Taşqın, A. Martynov, A. Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 77 I. Sadygov), Burak Asan, Selim Dilli, L. Skvortsov, Şeref Özcan (Dk. 62 J. Topalli) M. Nalepa (Dk. 88 Anıl Koç), C. Nwachukwu (Dk. 62 Gökhan Altıparmak).

GOL: Dk. 63 Afena Gyan, (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Sertan Taşqın, (Serikspor)

1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u Afena Gyan'ın 63'üncü dakikada attığı 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 58'e çıkaran Amed SK, önümüzdeki hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek.

Maç öncesi ev sahibi takımın taraftarları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel koreografi yapıldı.

