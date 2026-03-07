Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u 1-0 mağlup etti
1. Lig'in 29'uncu haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Afena Gyan'ın 63. dakikada attığı golle Serikspor'u 1-0 yendi ve puanını 58'e çıkardı. Maç öncesinde taraftarlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir koreografi gerçekleştirdi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, Ethem Potuk
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 81 Emrah Başsan), Murat Uçar, Tarkan Serbest (Dk. 46 Çekdar Orhan), O. Syrota, Sinan Kurt (Dk. 90+3 Atakan Müjde), Mehmet Yeşil, Z. Dimitrov (Dk. 46 F. Afena-Gyan), D. Moreno (Dk. 72 Cem Üstündağ), M. Diagne, Dia Saba (Dk. 62 F. Hasani).
SERİKSPOR: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Cengiz Demir) Taşqın, A. Martynov, A. Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 77 I. Sadygov), Burak Asan, Selim Dilli, L. Skvortsov, Şeref Özcan (Dk. 62 J. Topalli) M. Nalepa (Dk. 88 Anıl Koç), C. Nwachukwu (Dk. 62 Gökhan Altıparmak).
GOL: Dk. 63 Afena Gyan, (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Sertan Taşqın, (Serikspor)
Maç öncesi ev sahibi takımın taraftarları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel koreografi yapıldı.