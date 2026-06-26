Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Krasniqi'yi transfer etti
Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, orta saha ve sağ kanat oynayabilen 27 yaşındaki Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi ile anlaştı. Krasniqi geçen sezon Legia Varşova'da kiralık oynamıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti.
Kaynak: AA / Osman Bilgin