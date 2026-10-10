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Amed Sportif'in Wils'i, Gençlerbirliği maçında son saniyede 3 puan kaybına üzüldü

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Amed Sportif'in Wils'i, Gençlerbirliği maçında son saniyede 3 puan kaybına üzüldü
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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Stef Wils, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan takımının son saniyede 3 puan kaybetmesine üzüldüğünü söyledi. Wils, maçı bitirmeleri gerektiğini, ilk yarıda 2'yi ve 3'ü bulup maçı bitirebilselerdi sorun olmayacağını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Stef Wils, öndeyken berabere bitirdikleri Gençlerbirliği maçını, "Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda 2'yi bulup, 3'ü bulup maçı bitirebilseydik hiçbir sıkıntı olmayacaktı" sözleriyle değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Stef Wils, "Çok enteresan, değişik hislerle şu anda burada oturuyorum. 3 puanı son saniyede çok üzücü bir şekilde kaybetmiş olduk, bundan dolayı çok üzülüyorum. Genel olarak iyi başladığımızı söyleyebilirim. Orta sahada üstünlükleri sağladık, şansları ürettik, çok net şanslar var ettik, golü de attık. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda 2'yi bulup, 3'ü bulup maçı bitirebilseydik hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Böyle durumlarda maçı bitirmeniz gerekiyor. 1-0 içeri girmek çok farklı oluyor. Yani 1-0 her şeye gebe bir skor, ikinci yarıya başladığınız zaman. İkinci yarıda da zaten o 10-15 dakika boyunca kendi ritmimizi bulamadık. Belli oranda istediğimiz şeyleri yapamadık. Aslında sonra tekrar maçı kontrol altına aldık. Kontrol bizim elimizdeydi ve 2-1'i bulduk. Yine orada maçı bitirmemiz gereken pozisyonlar vardı, bitirebilirdik. Yine yapamadık ve son dakikada da gol yemiş olduk. Çok üzgünüm bundan dolayı, yazık oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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