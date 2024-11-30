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Amed Sportif Faaliyetler Zor da Olsa 3 Puanı Aldı

Amed Sportif Faaliyetler Zor da Olsa 3 Puanı Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı 3-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Servet Çetin, ilk yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını, ikinci yarıda ise zorlandıklarını belirtti. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise takımlarının ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini ancak pozisyonları değerlendirememenin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK'yı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Kolay maçı zor yaptık ama sonuçta 3 puan bize çok lazımdı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çetin, maçın ilk yarısının kontrollerinde geçtiğini söyledi.

İlk yarısını 2-0 önde tamamladıkları maçın ikinci yarısında zorlandıklarını aktaran Çetin, "İlk yarıda tamamen oyun üstünlüğü bizdeydi, pozisyonlar bulduk. Tamamıyla oyun üstünlüğü bizdeydi, bir sürü pozisyon bulduk, değerlendirmemiz gerekiyordu. Kolay maçı zor yaptık ama sonuçta 3 puan bize çok lazımdı." diye konuştu.

Takımda uzun süredir galip gelememenin verdiği sıkıntı yaşandığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Biraz da skoru koruma isteği oluştu. Biz her zaman oynamak isteyen bir takımız. Oynayacağız ama bunu anlayışla karşılıyorum. Uzun zamandır kazanamamanın vermiş olduğu problemden dolayı son dakikalarda biraz yaslandık. Bu da gayet normal ama bunun üzerine koyacağız, geliştireceğiz. Mağlup da olsak önde de olsak her zaman oynamaya çalışacağız. Biraz daha öz güvenimiz geliştiği zaman daha iyi futbol oynayacağız. Ama oyunun genelinden, oyuncu arkadaşlarımın performanslarından çok memnunum. Üstüne koymamız gerekiyor, koyacağız da inşallah. Yeter ki biraz daha puan alalım, rahat bir konum alalım. Ondan sonra daha iyi oynayan bir takım izleyeceksiniz."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını anlatan Çavuş, şöyle konuştu:

"İlk devreyi istediğimiz oyun disiplininde ve kurgusunda gerçekleştiremedik. Fakat ikinci devre gerçekten çok iyi reaksiyon gösteren bir oyuncu grubum oldu. Bu sürede bulduğumuz pozisyonu gole çevirsek oyun çok daha farklı bir noktaya gidecekken, doğru pozisyon alamadığımız noktada bir tane gol yedik. Skor 3-1 olduktan sonra da takım tekrar çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Skoru 3-2'ye getirdik ve pozisyonlar yakaladık. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız iki pozisyonu değerlendirsek oyun lehinize dönecekti. Fakat atamadık ve maç bu şekilde sonuçlandı. Haftalardır çok pozisyona girip değerlendirememek ve bu tür basit golleri yemek ister istemez oyunu farklı duruma götürüyor. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte bu durumu lehimize çeviririz."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Spor
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