Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Teknik Direktörünü Tanıttı

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda anlaştığı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ı basına tanıttı. Kayapınar ilçesinde bulunan Şehmus Özer tesislerinde düzenlenen toplantıda yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, Başkan Burç Baysal, Başkan Yardımcısı İhsan Uğur, Genel Sekreter Faruk Korkmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Hadi Yakişan katıldı. Toplantıda söz alan yeni Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Burada olmaktan çok mutluyum, bildiğim, tanıdığım bir camiaya geldim. Daha önce Diyarbakırspor'da oynamıştım ve bizden ne istendiğini biliyorum. Tek bir hedefimiz var şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Bilen var bilmeyen var ama ülkemde 7 şampiyonluğum var. 3 tanesi üst üste olmak üzere bu ligden Süper Lig'e çıkan takımlar. İnşallah 8'inci şampiyonluğu Amedspor ile yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyun sistemi ve oyun şekli olarak kendi oyun anlayışım ve sistemim var. Genelde hücum oynayan, hücum oynatan, ön tarafta oynayan, taraftarında o baskısıyla deplasmana da geleceklerini çok iyi biliyoruz ama özellikle iç saha maçlarında herkesin mutlu olacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Öncelikle transferlerimiz olacak, takımda gelen ve gidenler olacak. Bununla alakalı hep birlikte bir fikir birliğine varacağız. Burada tek bir şey var Amedspor'un başarısı ve tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Sezon sonunda inşallah onlara bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Her Mayıs'ta şampiyonluk kutlanır, bizim de amacımız Mayıs ayında şampiyonluğu kutlamaktır" dedi.

BURÇ BAYSAL: KULÜBÜMÜZÜN İSMİNİ KALDIRABİLECEK SPONSORLUK ANLAŞMALARI YAPMAK İSTİYORUZ

Ardından söz alan kulüp başkanı Burç Baysal, "Tek başına futbol kulübü olarak değerlendirilmemesi gereken bir kulüpteyiz. 2 tane daha amatör branşlarda yürüyen işlerimiz var. Yeni yönetim kurulumuz olarak baktığınızda daha çok halka danışan, daha çok halkla beraber hareket eden bir yapı ifadesiyle bu sezon çıkacağımız formaları kamuoyu önünde paylaştık. Toplamda 5 formanın 2'sini taraftarımıza, halkımıza sunduk. Reklam ve sponsorlukla ilgili birimimiz var. Bununla ilgili yoğunluklu çalışmaları yapıyorlar. Kulübümüzün ismini kaldırabilecek ve bir şekilde de kulübün finansal dengesine hizmet edecek anlaşmalar yapmak konusunda bu grubumuzda hummalı çalışmalarını yürütüyor. Geçen yılın en büyük handikaplarından birisi olan stadyumumuzun zeminindeki yarattığı olumsuzluklarla bu sene karşılaşılmasın diye gerçekten yönetim kurulumuz da bu anlamda bu işin paydaşlarıyla beraber ortaklaşarak çok titiz bir çalışmanın içerisindedir. Gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tüm çalışanlarına gerekse Diyarbakır valimiz ve valilik çalışanlarına bu arada teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu konunun üzerine hassasiyetle duruyorlar. 15 Temmuz gibi çalışmaların sonlanacağı ve 1 aylık bir süre içerisinde dinlendirilecek olan zeminle beraber 1'inci maça yetişmese bile bir şekilde 2'nci maçı stadyumumuzda oynayacağımız haberini paylaşmak isterim" diye konuştu.