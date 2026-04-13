Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 Ümraniyespor: 2
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmada 2-2 beraberlik sonucunu elde etti. Golleri Mehmet Yeşil ve Mbaye Diagne kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Sinan Kurt, Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 60), Celal Hanalp, Florent Hasani (Çektar Orhan dk.74), Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 74), Dia Saba (Afena Gyan dk. 60), Mbaye Diagne
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş, Ayaz Arslan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Ümraniyespor: Cihan Tapoloğlu, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül (Oğuz Yıldırım dk. 67), Jurgen Bardhi, Engjell Hoti (Kubilay Aktaş dk. 59), Yusuf Deniz Şaş (Orhan Uğur dk. 77), Batuhan Çelik (Barış Ekincier dk. 77), Adeola Kosoko (Cebio Soukou dk. 67), Benny
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Talha Bartu Özdemir, Yusuf Saitoğlu
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Mehmet Yeşil (dk. 27), Mbaye Diagne (dk. 90+3) (Amed Sportif Faaliyetler), Batuhan Çelik (dk. 22), Jurgen Bardhi (dk. 69) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Engjell Hoti, Ali Turap Bülbül, Oğuz Yıldırım (Ümraniyespor) - DİYARBAKIR