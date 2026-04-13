Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalırken, maçta önemli goller kaydedildi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cem Üstündağ (Dk. 59 Traore), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Sinan Kurt, Hasani (Dk. 74 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 59 Afena Gyan), Moreno (Dk. 74 Dimitrov), Celal Hanalp, Mbaye Diagne

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Ali Turap Bülbül (Dk.67 Oğuz Yıldırım), Jurgen Bardhi, Hoti (Dk. 59 Kubilay Aktaş) Yusuf Deniz Şaş (Dk. 77 Orhan Uğur), Emre Kaplan, Benny, Batuhan (Dk. 77 Barış Ekinciler) Çelik, Kosoko (Dk. 67 Soukou)

Goller: Dk. 22 Batuhan Çelik, Dk. 69 Jurgen Bardhi (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Mehmet Yeşil, Dk. 90+3 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 55 Hoti, Dk. 62 Ali Turap Bülbül, Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor maçı, 2-2 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
500

