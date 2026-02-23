Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, son dakikada attığı golle İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 1-0 yendi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, M. Ali Doğan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Diagne, Oğuzhan Matur (Dk.85 Emrah Başsan), Cem Üstündağ (Dk. 84 Atakan Müjde), Traore (Dk.68 Tarkan Serbest), Hasani (Dk.60 Moreno), Dia Saba, Dimitrov (Dk. 68 Afena-Gyan)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare (Dk.90 Medeni Bingöl), Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin (Dk.46 Emir Bars) Mehmet Özcan, Mamah (Dk. 57 Traore), Jefferson (Dk.84 Alper Emre Demirol), Hostikka (Dk. 90 Regis), Cedric

Goller: Dk. 90+4 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 8 Hostikka, Dk. 82 Jefferson, Jevsenak Dk. 90+6 (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 35 Traore Dk. 90+5 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
