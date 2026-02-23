Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, son dakikada attığı golle İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 1-0 yendi.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, M. Ali Doğan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Diagne, Oğuzhan Matur (Dk.85 Emrah Başsan), Cem Üstündağ (Dk. 84 Atakan Müjde), Traore (Dk.68 Tarkan Serbest), Hasani (Dk.60 Moreno), Dia Saba, Dimitrov (Dk. 68 Afena-Gyan)
İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare (Dk.90 Medeni Bingöl), Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin (Dk.46 Emir Bars) Mehmet Özcan, Mamah (Dk. 57 Traore), Jefferson (Dk.84 Alper Emre Demirol), Hostikka (Dk. 90 Regis), Cedric
Goller: Dk. 90+4 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 8 Hostikka, Dk. 82 Jefferson, Jevsenak Dk. 90+6 (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 35 Traore Dk. 90+5 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)
