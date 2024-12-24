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Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Geçti

Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Geçti
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Teknik direktör Servet Çetin, galibiyetin önemli olduğunu belirtirken, hakem yönetimini eleştirdi. Ümraniyespor'un teknik sorumlusunun ise takımın performansını değerlendirdiği açıklamalar dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "İyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, talihsiz bir gün yaşadıklarını ve maçın başlarında 2 oyuncularını ilk yarı bitmeden çıkartmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Hakem çok kötü bir maç yönetti." diyen Çetin, 2 oyuncularının sakatlandığını belirtti.

Çetin, "Ne sarı kart var ne faul. Takdir haklarını sürekli rakip takımdan yana kullandı." ifadelerini kullandı.

Gol yemeden kazanmasını bildiklerini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"İyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Onlar ellerinden geleni yaptı. Bu da sonuca yansıdı. Hem camiamıza hem de bütün taraftarlarımıza armağan olsun. Eksiklerimiz var, bunu tekrar tekrar dile getireyim. Kesinlikle arada bir takviye yapmazsak uzun süre bu şeyi götüremeyiz."

Ümraniyespor cephesi

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı'nın maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle yardımcısı Selçuk Mingan değerlendirmede bulundu.

Maçın başında erken bir gol yediklerini aktaran Mingan, şunları kaydetti:

"Beklemediğimiz bir durumdu. Daha sonra oyunda dengeyi sağladık. Ancak pozisyona girmekte biraz zorlandık. Daha sonrasında ilk yarının sonunda da golü yiyince tekrar takım biraz demoralize oldu. İkinci yarıda takım yine çabaladı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz problem yaşamaya başladık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Mücadele verdiler. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Spor
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