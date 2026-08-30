Amed Trabzon Maçı Hazırlığı Tamam
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig 3. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde son antrenmanını yapan yeşil-kırmızılı ekip, Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maça hazır.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA