Haberler

Amed Trabzon Maçı Hazırlığı Tamam

Amed Trabzon Maçı Hazırlığı Tamam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig 3. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde son antrenmanını yapan yeşil-kırmızılı ekip, Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maça hazır.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar

25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı: Yıldız isme güle güle dedi
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama