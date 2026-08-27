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Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve atletik koşularla başladı, çift kale maçla sona erdi. Yeşil-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Karşılaşma, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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