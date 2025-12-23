Haberler

Sinan Kaloğlu: "Zor bir deplasmandan kaybetmeden dönüyoruz"

Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, maç sonrası değerlendirmesinde aldıkları bir puanın önemli olduğunu ve oyuncularının mücadele ettiğini vurguladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü daha çok kendilerinin aldığını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bodrum deplasmanından alınan bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk olduğu Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Amed SF Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Özellikle uzun top ve dönen toplarda iyi hamle yapan oyunculara sahip.İlk yarı biraz bu beklediğimiz geçişleri onlara verdik. Vermememiz gerekiyordu, bir kaç tane geçişe izin verdik. Çok net pozisyon vermedik. Ama bizim de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı ise oyunun kontrolü daha çok bizdeydi. Çok net pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Gerçekten ikinci yarı çok daha iyi oynadılar. Son dakikada kaçırdığımız bir pozisyon var ki gerçekten çok netti. Bodrumspor gibi zor bir deplasmandan beraberlikle dönüyoruz.Kazanamadık ama kaybetmedik de. Konumumuz iyi. O yüzden şimdi hafta sonu oynayacağımız Iğdırspor karşılaşmasına konsantre olacağız. İnşallah da galip geleceğiz" dedi. - MUĞLA

