Üye Girişi
Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal: Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulübün kurumsallaşmaya ve tesisleşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, takımın başarısı için çalışacaklarını ve sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz. Saha çizgilerindeki dostluğu, centilmenliği, başarı için çalışmayı, bu konularda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz." dedi.

Diyarbakır'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yanal, kulübün kurumsallaşmaya ve tesisleşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, ilk etapta bunu yaptıklarını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler'i Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceklerini dile getiren Yanal, iyi kadro kurma çabasında olduklarını vurguladı.

Yanal, şöyle devam etti:

"Burada kurumsallaşmaya ve bir organizasyona ihtiyacımız vardı. Bunu yaparak başladık. İkincisi tesislerden de önemlisi, takımın içinin doldurulmasıydı. Burada bir takım yaratmak gerekiyordu. Rakiplerin bir avantajı var. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkmış bir takımsak, iyi kadro kurmak zorundayız ve bu kadroyu kurarken de ekonomik davranmak ve şişkin kadro yaratmamak zorundayız. Şöyle bir planımız var; önümüzdeki sezon bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edip, uğraşacağız."

"Kardeşliğin ölçüsü burada yazılabilir"

Yanal, Diyarbakır'da zamanın, paranın, emeğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Olması gereken birleştiriciliği, ülkemizdeki yaşanan kardeşliğin bütün her şeyin ölçüsü burada yazılabilir. ve bu öyküyü de Amedspor ile yazdığımızda herkesle olan iletişimimizin ne kadar güçlü ve doğru olduğunu futbolla, futbol aracılığıyla gösterme şansı var." diyen Yanal, futbolun birleştirici özelliğiyle başarılı bir takım yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz"

"Burası, çok kıymetli, çok önemli bir marka. Bu kıymetli ve önemli markayı her şeyden korumak birinci vazifemiz. Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz. Saha çizgilerindeki dostluğu, centilmenliği, başarı için çalışmayı, bu konularda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz ve çıktığımız her maçın sonunda da bu konuda taviz vermemiş bir takım olarak futbolda kalacağız." ifadelerini kullanan Yanal, başarılı olacaklarına inandıklarını vurguladı.

Yanal, herkesin saygı duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı da tesisleşme ve markalaşma yolunda çalıştıklarını belirterek dünyanın her yerinden takıma ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Avrupa'daki birçok kulüple görüştüklerini, bunun da kendilerine önemli bir yansıması olduğunu dile getiren Elaldı, şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü kendi sahasında Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Ersun Yanal Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 17 Ağustos depremi fotoğrafları, sözleri, mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili paylaşılacak resimler, sözler ve mesajlar! İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray) ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024? Konyaspor Galatasaray istatistikleri! Konyaspor Galatasaray stats, futbolcu puanları ne? Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maçı bitti mi Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title