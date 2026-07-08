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Amedspor, Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı

Amedspor, Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı
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Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Strasbourg’un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kulüp, Strasbourg forması giyen Amadou Cisse'yi transfer etti. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Cisse, kendisini 3 yıllığına Amed Sportif Faaliyetler'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sağ bek pozisyonunda görev yapan ve stoper mevkisinde de forma giyen Amadou Cisse, düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Amedsporumuza bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Amadou Cisse'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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