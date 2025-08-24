Amed Sportif Faaliyetler, Sivasspor'u 4-2 Mağlup Etti

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-Selim KAYA / DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Sinan Kurt, Emrah Başsan,(Dk. 61 Poko )Celal Hanalp,Dia Saba, (Dk. 87 Traore ) Diagne, (Dk. 82 Afena-Gyan) Oktay Aydın,(Dk.87 Aytaç Kara ) Fernando (Dk. 61 Moreno)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Okan Erdoğan,Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, (Dk.73 Çağlayan Menderes), Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, (Dk.66 Emre Gökay) Charisis, Luan, Badji, (Dk. 58 Bekir Böke) Kamil Fidan, (Dk.73 Mehmet Talha Şeker) Kimpioka (Dk.66 Moutoussamy)

GOLLER: Dk. 33, Dk. 46, Dk. 60 Dia Saba Dk. 85 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.71 Bekir Böke (Penaltı) Dk. 89 Luan ( Sivasspor )

SARI KARTLAR: Dk. 53 Oktay Aydın, Dk.71 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 90 Moutoussamy ( Sivasspor )

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba hat-trick yaparken, 4'üncü golü ise Moreno kaydetti. Sivasspor'un ilk golü penaltıdan Bekir Böke ile gelirken, 2'nci golü Luan attı. Amed Sportif Faaliyetler evinde Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.