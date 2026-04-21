Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idmanda futbolcular atletik koşu ve çift kale maç yaptı.

Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Sipay Bodrum FK, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.