Amed Sportif Faaliyetler'de Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor karşılaşması, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.