Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma, şut ve pas çalışmaları ile çift kale maç oynadı.

Yeşil-kırmızılılar, 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek.