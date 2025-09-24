Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer Maçına Hazır
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Yeşil-kırmızılı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor