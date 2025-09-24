Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer Maçına Hazır

Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-kırmızılı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen şoku

Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.