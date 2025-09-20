Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesislerinde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-kırmızılı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

