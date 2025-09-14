Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u 2-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Aytaç Kara ve Diagne kaydetti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Egemen Savran
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp (Dk. 57 Oktay Aydın), Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 57 Alberk Koç), Emrah Başsan (Dk. 57 Afena-Gyan), Dia Saba (Dk. 90 Kouyate), Fernando (Dk. 69 Daniel Moreno), Diagne
Atko Grup Pendikspor : Utku Yuvakuran, Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Sequeira (Dk. 27 Furkan Mehmet Doğan), Denic (Dk. 66 Thuram), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 81 Hamza Yiğit Akman), Kitsiou, Clarke-Harris (Dk. 66 Adnan Uğur), Wilks???????
Goller: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk 89 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 28 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 22 Kitsiou, Dk. 86 Wilks, Dk. 88 Berkay Slüngöz, Dk. 88 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 81 Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)
