Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli teknik çalışmalar yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonuna yönelik çalışmalar yaptı.

Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

