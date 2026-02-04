Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'de Pendikspor maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki takım, Seyrantepe Şilbe Tesisleri'nde pas, savunma ve hücum çalışmaları yapıyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasında, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Seyrantepe Şilbe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda yeşil-kırmızılı ekibin pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
