Amed Sportif Faaliyetler, Oleksandr Syrota'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota ile anlaşmaya vardı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda futbolcunun takıma katıldığı duyuruldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hoş geldin Oleksandr Syrota." ifadesi kullanıldı.
Son olarak Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 8 maçta görev yaptı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor