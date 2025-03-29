Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü'nü Yenerek Zafere Ulaştı
Trendyol 1. Lig 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçta Veli Çetin ve Mosquera'nın golleriyle elde edilen zaferde Camara'nın kafa golü ise Ankara temsilcisinin umutlarını yeşertti.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada sağ köşeden Çekdar'ın kullandığı köşe vuruşunda top yükselerek kale önüne hareketlendi. Savunma oyuncularının arasından kafayı vuran Veli meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
28. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Ezeh, savunma oyuncuları arasıdnan çektiği şutu kaleci Kardeşler kornere çeldi.
57. dakikada Keçiörengücü'nde orta sahadan pası alan Rroca, ceza yayında topu sağ çaprazda bekleyen Camara'ya bıraktı. Camara'nın altıpas önünden çektiği şutta meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.
84. dakikada Rroca orta sahada pası ala Rroca topu kale önüne havadan gönderdi. Savunmayla beraber yükselen Camara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
90+1. dakikada kaleci Metin Uçar'ın kale önünde yaptığı faul sonrası Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Topun başına geçen Mosquera yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uçar'ın solundan filelere gitti. 2-1
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Muhammet Ali Doğan, Onur Gülteri
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Şengül, Mert Kula (Oğuzhan Ayaydın dk. 46), Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Traore (Camara dk. 46), Erkam Develi (Ali Dere dk. 68), Rroca, Ezeh (Süleyman Luş dk. 74), Dembele (Görkem Bitin dk. 68), Diouf
Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Orhan Nahırcı, Hasan Ayaroğlu, Silva
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem, Albrk Koç, Sinan Kurt, Adekanye (Cassubie dk. 57), Traore (Oktay Aydın dk. 90+2), Çekdar Orhan (Keita dk. 57), Fernando (Alaettin Batuhan Tur dk. 63), Moreno (Miraç Acer dk. 90+3)
Yedekler: Veysel Kaplan, Ömer Bayram, Lourenco, Doğan Can Davas, Yılmaz Ceylan
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Camara (dk. 83) (Ankara Keçiörengücü), Veli Çetin (dk. 17), Moreno (dk. 90+1 pen) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Sinan Kurt (dk. 60) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Erkam Develi, Orhan Nahrıcı, Mert Kula, Oğuzhan Ayaydın, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Alberk Koç, Keita, Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler) - ANKARA