Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Başkanı Nahit Eren İstanbul Kampında

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in yeni başkanı Nahit Eren, takımı İstanbul kampında ziyaret etti.

Olağanüstü genel kurulda Amed Sportif Faaliyetler'in yeni başkanı seçilen Nahit Eren, İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanını ziyaret etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Nahit Eren, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek teknik heyetimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Serikspor maçı hazırlıklarını sürdüren takımımıza başarı dileklerinde bulunan Başkan Nahit Eren, çalışmalar hakkında teknik ekibimizden bilgi aldı" denildi. - DİYARBAKIR