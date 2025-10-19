Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Başkanı Nahit Eren İstanbul Kampında

Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Başkanı Nahit Eren İstanbul Kampında
Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler'in yeni başkanı Nahit Eren, takımın İstanbul'daki antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in yeni başkanı Nahit Eren, takımı İstanbul kampında ziyaret etti.

Olağanüstü genel kurulda Amed Sportif Faaliyetler'in yeni başkanı seçilen Nahit Eren, İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanını ziyaret etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Nahit Eren, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek teknik heyetimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Serikspor maçı hazırlıklarını sürdüren takımımıza başarı dileklerinde bulunan Başkan Nahit Eren, çalışmalar hakkında teknik ekibimizden bilgi aldı" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
