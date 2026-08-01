Amed Sportif Faaliyetler, hazırlık maçında galip
SÜPER Lig’in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da oynadığı hazırlık maçında Irak Premier Lig takımlarından Zakho SC'yi 1-0 yendi.
SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da oynadığı hazırlık maçında Irak Premier Lig takımlarından Zakho SC'yi 1-0 yendi.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, MAKÜ İstiklal Stadyumu'nda Irak Premier Lig takımlarından Zakho SC ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba'nın serbest vuruştan attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı