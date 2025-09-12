Amed Sportif Faaliyetler, Hasan Ali Kaldırım ile Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Kaldırım'a başarılar dilendi.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Hasan Ali Kaldırım'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor