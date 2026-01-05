Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani'yi transfer etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'dan santrfor Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, santrfor oyuncusu Florent Hasani'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
