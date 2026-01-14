Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, 18 Ocak'ta deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Şehmus Özer Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi .

Amed Sportif Faaliyetler'de, Erzurumspor FK maçının hazırlıkları yarın da sürecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

Leyla'nın davası sil baştan! Kör düğümü çözecek tanıklar dinlenecek