Amed Sportif Faaliyetler'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları
Amed Sportif Faaliyetler, 18 Ocak'ta deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Şehmus Özer Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi .
Amed Sportif Faaliyetler'de, Erzurumspor FK maçının hazırlıkları yarın da sürecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor