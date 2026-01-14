Amed Sportif Faaliyetler'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi .

Amed Sportif Faaliyetler'de, Erzurumspor FK maçının hazırlıkları yarın da sürecek.