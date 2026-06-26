Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi transferini açıkladı

Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi transferini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler, sağ açık pozisyonunda oynayan Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Ermal Krasniqi'yi transfer etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, hücum hattında sağ açık pozisyonunda görev yapan Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Ermal Krasniqi'nin takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Ermal Krasniqi'ye Amedspor forması altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

Süper Lig'in tüm takımları harekete geçti: TFF'ye başvuracağız
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı