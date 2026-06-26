Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi transferini açıkladı

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Ermal Krasniqi'yi transfer etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, hücum hattında sağ açık pozisyonunda görev yapan Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Ermal Krasniqi'nin takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Ermal Krasniqi'ye Amedspor forması altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı