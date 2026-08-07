Amed Sportif Faaliyetler, engelsiz basketbol takımına 4 yeni transfer
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de mücadele edecek engelsiz basketbol takımının 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında; Beşiktaş'tan Bulut Atabey, Fenerbahçe'den Ümit Bebe ve Mohammed Hasan Sayari ile Karabükspor'dan Mevlüt Erdenci ile anlaşma sağladığını açıkladı. Kulüp, yeni oyunculara hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de mücadele edecek olan engelsiz basketbol takımının 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 4 yeni oyuncuyla anlaşma sağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Beşiktaş'ta forma giyen Bulut Atabey, Fenerbahçe'de forma giyen Ümit Bebe, Karabükspor'da forma giyen Mevlüt Erdenci ve Fenerbahçe'de forma giyen Mohammed Hasan Sayari ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferlerimiz, 2026-2027 sezonunda Engelsiz Basketbol Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Bulut Atabey, Ümit Bebe, Mevlüt Erdenci ve Mohammed Hasan Sayari'ye kulübümüze hoş geldiniz diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.