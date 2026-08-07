Amed Sportif Faaliyetler, engelsiz basketbol takımına 4 yeni transfer

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de mücadele edecek olan engelsiz basketbol takımının 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 4 yeni oyuncuyla anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Beşiktaş'ta forma giyen Bulut Atabey, Fenerbahçe'de forma giyen Ümit Bebe, Karabükspor'da forma giyen Mevlüt Erdenci ve Fenerbahçe'de forma giyen Mohammed Hasan Sayari ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferlerimiz, 2026-2027 sezonunda Engelsiz Basketbol Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Bulut Atabey, Ümit Bebe, Mevlüt Erdenci ve Mohammed Hasan Sayari'ye kulübümüze hoş geldiniz diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı