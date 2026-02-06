Amed Sportif Faaliyetler, Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, 2 oyuncusunu kiraladı

Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, oyuncusu Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı. Kaleci Veysel Sapan Serikspor'a, Andre Poko ise SMS Grup Sarıyer'e kiralandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, oyuncularından Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, Veysel Sapan'ı Serikspor'a, Andre Poko'yu ise SMS Grup Sarıyer'e kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yunus Tarhan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirmiştir. Yunus Tarhan'a, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Profesyonel Futbol A Takımı kalecilerimizden Veysel Sapan Serikspor ile, futbolcumuz Andre Poko ise SMS Grup Sarıyer ile yarım sezonluk kiralık transfeleri konusunda anlaşmaya varmıştır. Sapan ve Poko'ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
