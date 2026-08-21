Haberler

Amed Sportif, Celal Hanalp'ı bonservissiz Vanspor'a gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek Celal Hanalp'ın bölge kulüplerine destek amacıyla bonservis bedeli alınmadan Vanspor FK'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edip başarılar diledi. Hanalp, geçen sezon 20 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek Celal Hanalp'ın Vanspor FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak Hanalp'ın bonservis bedeli alınmadan Vanspor'un kadrosuna katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Celal Hanalp, yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservis bedeli alınmaksızın Vanspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze verdiği emekler ve katkılarından dolayı Celal Hanalp'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Hanalp, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla Trendyol 1. Lig'de 20 maçta birer gol ve asist katkısı sağladı.

Kaynak: AA
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaburun Sahili'nde mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen İHA bulundu

Sahile vurmuş halde bulundu! Mühimmat yüklü olabilir
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Hamile eşini vuran koca dehşet saçtı: Anne öldü, bebek kurtarıldı

Hamile eşini pompalıyla öldürdü! Bebek sağ kurtarıldı
Hastaneye kaldırılan hükümlü tedavi gördüğü sırada firar etti

Kolu kırık mahkumdan şok firar! Bütün ekipler onu arıyor
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın