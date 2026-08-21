Amed Sportif, Celal Hanalp'ı bonservissiz Vanspor'a gönderdi
Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek Celal Hanalp'ın bölge kulüplerine destek amacıyla bonservis bedeli alınmadan Vanspor FK'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edip başarılar diledi. Hanalp, geçen sezon 20 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek Celal Hanalp'ın Vanspor FK'ye transfer olduğunu duyurdu.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak Hanalp'ın bonservis bedeli alınmadan Vanspor'un kadrosuna katıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Celal Hanalp, yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservis bedeli alınmaksızın Vanspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze verdiği emekler ve katkılarından dolayı Celal Hanalp'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Hanalp, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla Trendyol 1. Lig'de 20 maçta birer gol ve asist katkısı sağladı.