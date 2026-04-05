Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'u 6-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta öne çıkan isimler arasında Diagne ve Mehmet Yeşil yer aldı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Syrota, Sinan Kurt (Dk. 66 Tarkan Serbest), Mehmet Yeşil, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Murat Uçar, Hasani, Moreno (Dk. 72 Dimitrov), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne (Dk. 66 Çekdar Orhan)
Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima (Dk. 73 Mustafa Çaylı), Barış Alıcı (Dk. 55 Baluta), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk. 73 Abdulsamet Kırım), Onur Öztonga (Dk. 46 Rasheed), Işık Kaan Arslan(Dk. 83 Gökhan Akkan), Kouagba, Balburdia
Goller: Dk. 6 Mehmet Yeşil, Dk. 38 ve 56 Diagne, Dk. 41 Celal Hanalp, Dk. 67 Moreno, Dk. 71 Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Arda Usluoğlu (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Liço (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Balburdia, Dk. 27 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 87 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)
