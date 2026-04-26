Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bodrum FK maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. dakikasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, güzel bir statta oynadıklarını söyleyerek, "Gerçekten çok güzel bir stat. Tribünler ful dolu. Her şey mükemmeldi. İki takım oyuncuları da centilmence bir maç oynadılar. İki takımı da kutluyorum. Daha ilk dakika da 10 kişi kaldık buna rağmen geri adım atmadık. Çok iyi mücadele ettik. İkinci yarı yorulduk. 10 kişi olmamıza rağmen hücum oyuncuları aldık. Son dakika bir golle hak ettiğimiz bir puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz play-off'lardan Süper Lig'e çıkmak" dedi.

Bakkal: "Ben ileri diyorum bizimkiler geri oynuyor"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise üzgün olduğunu belirterek, "3. dakika 10 kişi kalmış takım, stres var kabul ediyorum. Mazeret olarak kabul edebilirim ben, golü de bulduk. Gelen sondakika'>son dakika gol şaşkınım. 10 kişi ve iyi oynamadık, onu söyleyeyim takım halinde. 10 kişi, yakaladığın skor var, ben ileri diyorum bizimkiler geri oynuyor. Üzgünüm. Taraftarlara teşekkür ediyorum, özür diliyorum. Yensek yine ama bu maçı yeneceksin. İyi oynamadık. Üzgünüm" diye konuştu. - DİYARBAKIR

