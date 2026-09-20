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Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Süper Lig'de averajla lider oldu

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası tamamlandı; Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek puanını 13'e çıkarıp averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı. Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek Süper Lig tarihinde en farklı galibiyetine imza attı.

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 8-0, Erzurumspor FK ise konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Göztepe ise ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Amed Sportif Faaliyetler, milli araya averajla Galatasaray'ın önünde lider girdi.

Beşiktaş, liderlik şansını değerlendiremedi

Siyah-beyazlılar, beraberliğin bile liderlik için yeterli olduğu maçta Amed Sportif Faaliyetler'e mağlup oldu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi başlayan Beşiktaş, haftaya 12 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılıların dün deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesiyle siyah-beyazlılara liderlik şansı doğdu.

Beşiktaş, deplasmanda ligin flaş takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Mücadeleyi 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, liderlik şansını kullanamadı.

Diyarbakır temsilcisi, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.

Fenerbahçe için tarihi skor

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en farklı galibiyetine imza attı.

Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha önceki 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.

Eyüpspor'da Özhan Pulat ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat istifa etti.

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenilen eflatun-sarılı takımının teknik direktörü, mücadele sonrasında yönetim kuruluna istifasını sundu. Yapılan karşılıklı değerlendirmenin ardından yönetim kurulu Pulat'ın istifasını kabul etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: 1-2

Kocaelispor-Gaziantep FK: 2-0

Trabzonspor-Galatasaray: 4-0

İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: 4-0

Fenerbahçe-Eyüpspor: 8-0

Erzurumspor FK-Samsunspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: 3-2

Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-2

Puan durumu

Ligde tamamlanan 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER6411157813
2.GALATASARAY64111310313
3.BEŞİKTAŞ6402147712
4.KOCAELİSPOR640274312
5.CORENDON ALANYASPOR632186211
6.FENERBAHÇE63121661010
7.TRABZONSPOR6312135810
8.KASIMPAŞA624075210
9.ÇAYKUR RİZESPOR631276110
10.GAZİANTEP FK62227708
11.ARCA ÇORUM FK6213131217
12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK62131011-17
13.GENÇLERBİRLİĞİ6213513-87
14.ERZURUMSPOR FK6213311-87
15.TÜMOSAN KONYASPOR611448-44
16.SAMSUNSPOR6114612-64
17.GÖZTEPE60331115-43
18.EYÜPSPOR6105216-143

7. haftanın programı

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle 2 hafta ara verilecek.

Ligde 7. hafta, 9 Ekim Cuma günü RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla açılacak.

Haftanın programı şöyle:

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA
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