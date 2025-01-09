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Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Baysal, Ankaragücü Maçı Öncesi Açıklama Yaptı

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Baysal, Ankaragücü Maçı Öncesi Açıklama Yaptı
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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, Pazar günü oynanacak Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Baysal, 2016'da Ankaragücü ile oynanan maçta yaşanan olayları hatırlatarak, bu maçın kendileri için farklı bir önem taşıdığını belirtti. Baysal, taraftarları provokasyonlardan uzak durmaya çağırdı ve Ankaragücü yöneticileri ile barışçıl bir diyalog kuracaklarını ifade etti. Ayrıca, cinsiyetçi söylemler ve küfür içeren taraftarları stadlarında istemediklerini belirtti.

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in Kulüp Başkanı Burç Baysal, pazar günü Diyarbakır'da oynayacakları Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulunarak, "Takımımızın Ankara deplasmanında dönemin yönetim kurulu üyelerine, başkanımıza yapılan protokoldeki fiziksel saldırıdan dolayı Ankaragücü maçı bizleri farklı bir önem taşımaya itti. Bu maçı kalkıp başka noktalara çekip provokasyona yöneltecek eylemlerden bütün taraftarlarımızın uzak durmasını ifade ettik. Ankaragücü takımının yöneticileriyle de iyi bir şekilde temaslarımız olacak. O temaslar çerçevesinde sadece barışın dilini kullanacağımız diyaloglar oluşacaktır" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysak, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Servet Çetin ile birlikte 1'inci Lig 19'uncu haftasında pazar günü Diyarbakır'da oynanacak Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Baysal, 2016'da Ankara'da Ankaragücü ile gerçekleşen maç sonrası kulüp yöneticilerine yönelik saldırıyı hatırlatarak, "Takımımızın Ankara deplasmanında dönemin yönetim kurulu üyelerine, başkanımıza yapılan protokoldeki fiziksel saldırıdan dolayı Ankaragücü maçı bizleri farklı bir önem itti. Tabii ki hiç tasvip etmediğimiz, hiçbir şekilde de spor kültürüyle buluşmayan işleri tabii ki kabul edilemez olarak buluyoruz. Ama bu maçı kalkıp başka noktalara çekip provokasyona yöneltecek eylemlerden bütün taraftarlarımızın uzak durmasını ifade ettik. Ankaragücü takımının yöneticileriyle de iyi bir şekilde temaslarımız olacak. O temaslar çerçevesinde sadece barışın dilini kullanacağımız diyaloglar oluşacaktır. Bu diyaloglar dışında da herhangi bir ifadenin kullanılmasını da spor kulübü yönetim kurulu olarak da istemiyoruz" diye konuştu.

'KÜFÜR EDENİ MAÇLARA ALMAYACAĞIZ'

Amed Sportif Faaliyetler'in Fair Play ruhu ve centilmenliğiyle Türkiye'de örnek bir kulüp olduğunu söyleyen Baysal, şöyle devam etti:

"Cinsiyetçi söylemleri içinde barındıran hiçbir şahsı stadımızda istemiyoruz. Küfür eden hiçbir taraftarı stadımızın içerisinde barındırmayacağız. Biz bütün spor kamuoyuna örnek olmuş bir yapıyız. Bu kültür sonuna kadar da devam edecek. Aksi devam ettiği süre içerisinde belki de bir ilk olarak yönetim kurulu olarak biz stadımızı kapatacağız. Asla bu konuda taviz vermeyeceğimiz ifade etmek isterim. Biz Ankaragücü ile bir spor müsabakasına çıkacağız. O müsabakanın da spor faaliyetleri içerisinde geçmesi dışında bir oluşumun olmasını istemiyoruz. Bununla da ilgili yönetim kurulumuz hafta sonuna kadar toplantılarını alacak. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz, taraftar içerisinde bunu kontrol altına alacak şekilde uygulamaları yaptıracağız. Orada yaşananlar hepimiz adına üzüntü verici olaylar ama biz genel anlamda temsil ettiğimiz kitlenin dilini burada da bırakmayacağız. Biz bütün dünyaya haykırdığımız gibi dünyanın tamamında barışın olmasını isteyen bir kitleyiz. Bu anlamda Amedspor müsabakalarının da barış içerisinde geçmesi konusunu da sizler aracılığıyla tekrarlamak istiyorum."

SERVET ÇETİN: MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ AMA SIRADAN BİR MAÇ GİBİ BAKACAĞIZ

Daha sonra söz alan teknik direktör Servet Çetin de şunları söyledi:

"Tabii çok önemli bir haftaya giriyoruz. Tabii ki biz maçın öneminin farkındayız ama biz normal sıradan bir maç gibi bakacağız. Çünkü fazla aşırı konsantre bizi olumsuz yönde etkileyecektir. Oyuncu arkadaşlarımıza da bunu aşılıyoruz. Maçın öneminin, onlar da farkında bizler de farkındayız. Bunun bizi germesini, bize stresli bir ortam yaratılmasını istemiyoruz. O yüzden biz normal 3 puan alabileceğimiz bir takım olarak görüyoruz. İçeride etkili oynuyoruz. Eksiklerimiz var. Bunları maça kadar yetiştirebilirsek, bazı sakat ve hasta oyuncularımız var. Bu oyuncuları maça yetiştirebilirsek iyi olacak. Hedefimiz tam kadro şekilde maça çıkmaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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