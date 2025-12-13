Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: 2-1

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Dura

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler - Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Moreno (Dk. 82 Sinan Kurt), Fernando (Dk. 75 Felix Ohene Afena-Gyan), Poko (Dk. 90+4 Çekdar Orhan), Traore, Dia Saba (Dk. 74 Celal Hanalp), Diagne (Dk.90+5 Aytaç Kara)

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen - Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Bacuna (Dk. 89 Enes Çinemre), Mücahit Albayrak (Dk. 83 Jetmir Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Emirhan Acar, Mulumba, N'Dongala (Dk. 63 Tosin Kehinde), Tanque

GOLLER: Dk. 42 Dia Saba, Dk. 45+3 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 68 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Traore, (Amed Sportif Faaliyetler)

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına gidecek Amed SK'ya galibiyeti getiren golleri Dia Saba ve Moreno atarken, Bandırmaspor'un golünü Rahmetullah attı.

42'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Moreno yeden kale alanına çevirdi. Dia Saba'nın topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+3'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler, farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Hasan Ali ortasını yaptı. Traore'nin kafayla içeri çevirdiği topu Moreno, yaptığı vole vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

68'inci dakikada Bandırmaspor farkı 1'e indirdi. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından seken top penaltı noktası yakınında Bacuna'nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda auta giden topa ayak koyan Rahmetullah'ın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.