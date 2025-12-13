Haberler

Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: 2-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Amed'in gollerini Dia Saba ve Moreno kaydederken, Bandırmaspor'un tek golü Rahmetullah'tan geldi.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Dura

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler - Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Moreno (Dk. 82 Sinan Kurt), Fernando (Dk. 75 Felix Ohene Afena-Gyan), Poko (Dk. 90+4 Çekdar Orhan), Traore, Dia Saba (Dk. 74 Celal Hanalp), Diagne (Dk.90+5 Aytaç Kara)

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen - Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Bacuna (Dk. 89 Enes Çinemre), Mücahit Albayrak (Dk. 83 Jetmir Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Emirhan Acar, Mulumba, N'Dongala (Dk. 63 Tosin Kehinde), Tanque

GOLLER: Dk. 42 Dia Saba, Dk. 45+3 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 68 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Traore, (Amed Sportif Faaliyetler)

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına gidecek Amed SK'ya galibiyeti getiren golleri Dia Saba ve Moreno atarken, Bandırmaspor'un golünü Rahmetullah attı.

42'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Moreno yeden kale alanına çevirdi. Dia Saba'nın topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+3'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler, farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Hasan Ali ortasını yaptı. Traore'nin kafayla içeri çevirdiği topu Moreno, yaptığı vole vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

68'inci dakikada Bandırmaspor farkı 1'e indirdi. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından seken top penaltı noktası yakınında Bacuna'nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda auta giden topa ayak koyan Rahmetullah'ın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
title