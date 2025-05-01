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Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Amed Sportif Faaliyetler, 4 Mayıs'ta sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Şehmus Özer Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Servet Çetin, son iki maçı kazanma hedefinde olduklarını ve bu dönemde yönetimin durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Servet Çetin, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son iki maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Servet Çetin, "Elimizdeki imkanları rakiplerimizin puan kaybetmesine bıraktık. Bu bizim için olumsuz bir durum. Ümraniye maçını kazanabilme imkanımız vardı. Bir kişi eksik kalınca maalesef olumsuz bir netice aldık. İlk kez 3 gol yedik. Son iki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin kaderiyle oynamayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Play-off'a kalmış olsaydık bütün takımların en son tercihi biz olurduk." dedi.

Servet Çetin, yeni sezona ilişkin planlarının ve takımla devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise "Hiçbir şey belli değil. Benim tek hedefim şu an 2 maçı da almak. Ondan sonra bakacağız. Şu an yönetimin durumu belli mi bilmiyorum, maçlardan sonra belli olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Spor
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