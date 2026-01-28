Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi.

Amed Sportif Faaliyetler'de, Adana Demirspor maçının hazırlıkları yarın da sürecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu

Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilendiler
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu

Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilendiler
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar