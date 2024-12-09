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Amed Sportif Faaliyetler 2-1 ile Şanlıurfaspor'u Geçti

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Murat Uçar ve Muhammed Gönülaçar (kendi kalesine) ile penaltıdan geldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Kapluhan, Emir Eray Eyisoy

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 75 Oktay Aydın), Traore (Dk. 88 Mehmet Yeşil), Bruno Lourenço (Dk. 75 Sinan Kurt), Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 88 Batuhan Tur), Assombalonga (Dk. 90+2 Yakal Taylan)

Şanlıurfaspor : Tokotaev, Mboula, Fatih Eren, Miraç Acer (Dk. 75 Ahmet Gökbayrak), Burak Can Çamoğlu, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 82 Forsell), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Begic (Dk. 75 Cuma Menize), Ofosu (Dk. 82 Ashkovski), Kayode (Dk. 87 Mehmet Yüksel)

Goller: Dk. 12 Murat Uçar, Dk. 69 Muhammed Gönülaçar (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) ( Şanlıurfaspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Kayode, Dk. 82 Muhammed Gönülaçar ( Şanlıurfaspor ), Dk. 41 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi.

Amed Sportif Faaliyetler 2-1 ile Şanlıurfaspor'u Geçti
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Spor
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