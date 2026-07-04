Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum Palandöken'deki kampında çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde pas, topa sahip olma ve duran top çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin