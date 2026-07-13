Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Palandöken kampında çift antrenman ve salon çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde pas, topa sahip olma ve atletik koşu çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum kampında yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Palandöken kampıyla çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenman ve salon antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular; pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya